Проект «Боевая слава» помог восстановить историю о подвигах Героя Советского Союза Николая Кузнецова

Проект «Лидеров России» «Боевая слава» и его участники – Борис Изюмов, Антон Пахомов, Михаил Галушкин и Андрей Гимбатов помогли правнучке Героя Советского Союза Николая Кузнецова Екатерине Ющук восстановить историю о подвигах прадеда, памятную табличку на улице, которая носит фамилию Героя, информацию о нем в книгах и наградной лист.

«Моя семья сохранила много фронтовых писем дедушки Захара Васильевича Березко, замполита 120-го минометного полка. Я с командой создал интернет-сервис, чтобы каждая семья могла сохранить фронтовые письма прадедов для своих детей, я это делаю, в первую очередь, для своих сыновей. Письма можно привязать к карте боевых действий. Так вместе с командой мы начали реализовывать портал boevayaslava.ru. Сейчас это живая сеть писем, информационный ресурс, банк электронных документов на карте боев. Наша задача — вовлечь молодежь в изучение и сохранение истории своей страны с помощью цифровой платформы фронтовых материалов Великой Отечественной войны», - рассказал победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 гг., руководитель направления Департамента перспективного развития и управления портфелем в Блоке разведки и добычи ПАО «Газпром нефть» – автор проекта «Боевая слава» Борис Изюмов.

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Он также отметил, что каждый может оцифровать семейные архивы, чтобы не утратить семейную историю.

«Мы работаем со школьниками через “Уроки Памяти и Славы”, рассказываем “живые истории” героев Великой Отечественной войны, проводим “Школу боевой славы”, где учим детей подходам к работе с фронтовыми письмами и онлайн-архивами, организовываем “Выезд боевой славы”, ездим на места сражений и проходим по сценарию, повторяющему боевой путь, делимся методикой, чтобы волонтеры могли реализовывать наш проект в других регионах страны», - рассказал Борис Изюмов.

Антон Пахомов, финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 гг., юрист компании «КОНФИЛ» и Михаил Галушкин, полуфиналист конкурса «Лидеры России» 2017-2018 гг., программист, руководители Волгоградского актива проекта «Боевая слава» активно продвигали проект по сбору фронтовых писем в Волгоградском штабе «Боевая слава».

По результатам большой разъяснительной работы в регионе, при поддержке администрации области и с подключением многофункциональных центров, на портал попало письмо Героя Советского Союза, летчика Ивана Федоровича Базарова, уроженца Сталинградской области.

«Буквально месяц назад мы с Борисом Изюмовым обсуждали Героя Ивана Федоровича Базарова, письмо которого попало на портал “Боевой Славы” от наших земляков, после того, как проект был запущен в Волгоградской области, при поддержке губернатора, комитета экономики и МФЦ. А в начале мая 2020 года к юбилею Победы мы с волгоградским сообществом “Лидеров России” реализовали проект “Сталинградская скамейка”. Полуфиналисты, финалисты, победители конкурса из Волгоградской и Белгородской областей, Москвы и даже иностранных государств вместе поставили скамейки около городской поликлиники», - рассказал Михаил Галушкин.

Он уточнил, что поликлиника, где была такая необходимость, находилась на улице имени Николая Кузнецова, которая, как он предполагал, носит имя адмирала флота. На 9 мая Михаил увидел фотографию Николая Леонтьевича Кузнецова в соцсетях, которую выставила его правнучка Екатерина Ющук.

«Оказалось, что Николай – Герой Советского Союза, наш земляк, и в честь него названа эта улица. На портале “Память народа” я разыскал информацию о подвиге Николая Кузнецова и наградной лист за “золотую звезду”. Екатерина была счастлива, ведь прадед не рассказывал близким о войне, а информация о подвиге и наградной лист были до недавних пор засекречены. Позже администрация города помогла восстановить фасад дома и табличку в память о Н.Л. Кузнецове. К процессу активно включились наши волгоградские “Лидеры России” и многие другие неравнодушные люди. Отдельное спасибо хочу сказать Андрею Гимбатову за отзывчивость и веру в память наших героев, за добрые дела в этом направлении», – отметил Михаил Галушкин.

Пятьдесят лет назад в Краснооктябрьском районе Волгограда появилась улица Николая Кузнецова. Сейчас мало кто знает, что она носит имя сталинградца из Русской Деревни, прославившегося во время Великой Отечественной войны и всю жизнь скрывавшего свои подвиги. Об этом и узнал Михаил Галушкин, когда выяснилось, что его коллега на работе, Екатерина Ющук, оказалась правнучкой Николая Кузнецова. Девушка рассказала, что на доме №61 есть заброшенная мемориальная табличка Н.Кузнецова, на которой была надпись: «Улица носит имя нашего земляка, бывшего рабочего завода «Красный Октябрь», Героя Советского Союза, майора милиции Кузнецова Николая Леонтьевича (1909-1966)».

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Восстановить фасад дома и табличку помог Андрей Гимбатов, заместитель председателя Волгоградской городской Думы, полуфиналист конкурса «Лидеры России. Политика». Оказалось, что дед Андрея – летчик, Герой Советского Союза Владимир Илларионович Шевченко находится с героем-фронтовиком Николаем Леонтьевичем Кузнецовым в одном списке на стелах в Волгограде на Аллее Героев.

«С самого детства я воспитывался в семье, где с особым трепетом относятся к событиям и людям, связанным с Великой Отечественной войной. Мой дед, Владимир Илларионович Шевченко, также как и Николай Леонтьевич Кузнецов, в честь кого названа улица в Краснооктябрьском районе нашего любимого города-Героя Волгограда, был Героем СССР. Поэтому, увидев в социальных сетях обсуждение вопроса приведения в порядок фасада многоквартирного дома, на котором размещена памятная табличка в честь Н. Л. Кузнецова, я не смог остаться в стороне, и решил оказать помощь в реализации нашего общего доброго дела. Мы должны помнить и чтить тех, кто отдавал свою жизнь за нашу свободу. На попытки переписать, очернить нашу историю мы должны ответить особым, трепетным отношением к сохранению исторической памяти о подвиге поколения победителей. Ведь мы – наследники Героев, и должны по-хозяйски и с заботой относится ко всему Великому наследию Победы», – добавил Андрей Гимбатов.

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Кроме того, «Лидеры России» помогли найти Екатерине Ющук и его родственникам информацию о подвигах ее прадедушки на портале «Память народа» и наградной лист Николая Кузнецова.