Мишустин назначил нового директора департамента природных ресурсов
Распоряжением главы российского правительства им стала Елена Ковалева.
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Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин назначил Елену Ковалеву на пост директора департамента природных ресурсов, земельных отношений и агропромышленного комплекса правительства России.
Соответствующее распоряжение главы Кабмина опубликовано на интернет-портале правовой информации.
«Назначить Ковалеву Елену Леонидовну директором департамента природных ресурсов, земельных отношений и агропромышленного комплекса правительства Российской Федерации», - говорится в распоряжении.
Другим своим указом Михаил Мишустин освободил Ирину Антехину от должности директора департамента агропромышленного комплекса правительства в связи с выходом чиновницы на пенсию.