СМИ: эксперты спрогнозировали рост цен на молоко и мясо в России

В 2020 году может увеличиться стоимость мяса и птицы на 10-12%. Это связано с ростом цен на газ, электричество, сырье и другие, необходимые для производства, услуги. Об этом рассказала «Известиям» замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве РФ Виктория Павлюшина.

Также стоит ожидать и подорожания молочной продукции. Рост цен может составить 10-12%. С 1 ноября 2019 года молочная продукция включена в перечень товаров, подлежащих обязательной электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) в системе «Меркурий», что повышает нагрузку на производителей. С 1 июня 2020 года будет введена еще и цифровая маркировка молочных товаров. Также растут проценты ставок по кредитам, а скот приходится покупать за границей, уточняет Павлюшина.

Из-за роста цен на пальмовое масло подорожает продукция, в состав которой оно входит, замглавы управления макроэкономических исследований. За последние 6 месяцев цены на пальмовое масло на мировых биржах выросли на 40%. Ожидается, что цены на торты, шоколадные конфеты, вафли, печенье, картофельные чипсы и другую продукцию могут вырасти на 5-7%. Подорожает и гречка, примерно на 5-6%. Это связано с сокращением посевов гречихи.