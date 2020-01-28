СМИ: в Афганистане погиб предполагаемый убийца Сулеймани

СМИ сообщили о гибели предполагаемого убийцы иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает Iran Front Page.

Как уточняется в материале издания, предполагаемым убийцей Сулеймани является глава разведывательных операций США против Ирака, Ирана и Афганистана Майкл Д'Ареа. Сообщается, что он погиб в результате крушения американского самолета.

По неофициальным данным, Д'Ареа был убит в Афганистане во время обстрела талибами воздушного судна ВВС США. Издание отмечает, что мужчина курировал операции на Ближнем Востоке, в частности - атаку на главу Сулеймани.

Помимо убийства иранского генерала, Д'Ареа приписывают ответственность за смерти еще 300 человек.

В свою очередь, американские военные признали крушение своего самолета Northrop Grumman E-11A в Афганистане, однако информацию о том, что он был сбит талибами, пока никак не прокомментировали.

Генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит в результате атаки США на международный аэропорт Багдада 3 января во время своего дипломатического визита в столицу Ирака. В Пентагоне заявили, что атака была санкционирована президентом США Дональдом Трампом, «чтобы защитить персонал США за рубежом»