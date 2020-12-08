В Совфеде предложили распространить льготную ипотеку на вторичное жилье

В Совфеде предложили распространить программы льготных ипотечных кредитов на вторичное жилье. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во вторник.

По ее словам такая мера будет эффективна и с социальной, и с экономической точки зрения. Это поможет улучшить жилищные условия для тысячи семей. Также это улучшит ситуацию в строительной отрасли в связи с негативными последствиями пандемии.

«Но есть риск, что рост цен съедает эффект от субсидированной ставки», - сказала Матвиенко.

Она отметила, что необходимо рассмотреть возможность «распространения целевого субсидирования на вторичное жилье», активнее развивать цифровую ипотеку.

Также Матвиенко предложила активнее продвигать в России механизм жилищных сбережений, позволяющий при накоплении на счету первоначального взноса на ипотеку получить кредит на тех условиях, которые были определены изначально.

«Работа по совершенствованию жилищного кредитования должна быть продолжена, мы видим хорошие перспективы в развитии цифровой ипотеки», - заключила спикер Совфеда.

Ранее в Совфеде рассказали, как будет индексироваться пенсия в 2021 году. С 1 января 2021 года неработающим пенсионерам планируют проиндексировать пенсии на 6,3%. В среднем выплаты увеличатся на одну тысячу рублей. Помимо этого, увеличат ежемесячные выплаты для ветеранов боевых действий и инвалидов всех категорий.