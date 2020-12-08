Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Совфеде предложили распространить льготную ипотеку на вторичное жилье

Ирина Киселенко
15:59 08.12.2020
Весной по инициативе президента была запущена программа льготной ипотеки по 6,5% годовых.
В Совфеде предложили распространить льготную ипотеку на вторичное жилье
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В Совфеде предложили распространить программы льготных ипотечных кредитов на вторичное жилье. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во вторник.

По ее словам такая мера будет эффективна и с социальной, и с экономической точки зрения. Это поможет улучшить жилищные условия для тысячи семей. Также это улучшит ситуацию в строительной отрасли в связи с негативными последствиями пандемии.

«Но есть риск, что рост цен съедает эффект от субсидированной ставки», - сказала Матвиенко.

Она отметила, что необходимо рассмотреть возможность «распространения целевого субсидирования на вторичное жилье», активнее развивать цифровую ипотеку.

Также Матвиенко предложила активнее продвигать в России механизм жилищных сбережений, позволяющий при накоплении на счету первоначального взноса на ипотеку получить кредит на тех условиях, которые были определены изначально.

«Работа по совершенствованию жилищного кредитования должна быть продолжена, мы видим хорошие перспективы в развитии цифровой ипотеки», - заключила спикер Совфеда.

Ранее в Совфеде рассказали, как будет индексироваться пенсия в 2021 году. С 1 января 2021 года неработающим пенсионерам планируют проиндексировать пенсии на 6,3%. В среднем выплаты увеличатся на одну тысячу рублей. Помимо этого, увеличат ежемесячные выплаты для ветеранов боевых действий и инвалидов всех категорий.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.