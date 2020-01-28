Гость из преисподней: «следам дьявола» в Италии оказалось 350 тысяч лет

Загадочные «следы дьявола» на склоне потухшего вулкана Роккамонфина в Италии на самом деле направляются вверх, а не вниз, как предполагалось ранее. К такому выводу пришли итальянские исследователи. Свои предположения они опубликовали в журнале Journal of Quaternary Science.

Впервые так называемая «Тропа дьявола» была обнаружена еще в 2001 году. Предполагается, что следы мог оставить «дьявол» своими копытами или ступнями. Изначально ученые нашли 67 вмятин, но спустя какое-то время - еще 14, которые ранее замечены не были.

Согласно проведенным геологическому и радиометрическому анализам, вмятины появились примерно 350 тысяч лет назад сразу после извержения тогда еще действующего вулкана. Таким образом, они были оставлены еще в неостывшей до конца лаве.

Археологи не исключают, что отпечатки могут принадлежать доисторическим людям, обитавшим в районе Роккамонфина, которые передвигались по мягкому слою пепла примерно со скоростью метра в секунду.

Чем закончилась такая «экспедиция» - неизвестно. Следы, ведущие обратно на землю, найдены не были, сообщает сайт «Комсомольской правды».