Мать израильтянки Иссахар приехала в колонию за дочерью

Мать израильтянки Наамы Иссахар приехала в колонию за дочерью. Накануне члены специальной комиссии пришли к выводу, что девушка невиновна в контрабанде наркотиков, из-за которых она оказалась в заключении на территории Российской Федерации. В ходе заседания рабочей группы было установлено, что Иссахар перевозила наркотики для собственного потребления и без умысла контрабанды.

Рекомендация о помиловании гражданки Израиля была направлена на подпись губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, который подписал ее. Следующим этапом должна стать передача документа в управление президента по обеспечению конституционных прав граждан для проверки. После этого президент РФ сможет подписать проект указа о помиловании.

Напомним, гражданку Израиля Нааму Иссахар задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она прилетела из Дели, чтобы отправиться в Тель-Авив. Она частично признала свою вину, и суд приговорил ее к 7,5 годам колонии общего режима.

Окончательное решение о помиловании может принять президент РФ Владимир Путин после завершения всех формальностей.