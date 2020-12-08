Сохранение зарплаты и право на офлайн: Путин подписал закон об «удаленке»

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о дистанционной работе, подготовленный председателями Госдумы и Софеда Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко совместно с группой депутатов и сенаторов. Документ был опубликован на сайте правовой информации.

Новый закон вводит три ключевых понятия: дистанционная работа, временная дистанционная работа и комбинированная дистанционная работа. Документ позволит работодателям переводить сотрудников на удаленную работу без их согласия в случае чрезвычайных ситуаций - при условии обеспечения необходимым оборудованием или возмещения затрат. Также работодатель обязуется провести инструктаж по использования оборудования.

За работодателем сохранится право уволить сотрудника на «удаленке», если он не выходит на связь без уважительной причины в течение двух рабочих дней. У работников сохраняется право быть офлайн - нарушение этого права расценивается как сверхурочная работа.

Важно, что перевод сотрудника на удаленную работу не является основанием для снижения заработной платы. Если сотрудник на «удаленке» заболел, он может отправить начальству «номер электронного листка нетрудоспособности».

Также документ предусматривает использование электронной цифровой подписи при заключении и расторжении трудового договора - формат подтверждения подлинности других документов может быть дополнительно обговорен между работником и работодателем. Новый закон вступает в силу с 1 января 2021 года.