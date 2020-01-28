Российские военные могут принять участие в мероприятиях в честь независимости Индонезии

Российские военные могут принять участие в торжественных мероприятиях в августе этого года, посвященных 75-летию независимости Индонезии. Об этом во вторник заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на переговорах в Москве с министром обороны Индонезии Прабово Субианто.

«Минобороны России готово принять участие в торжествах», - сказал Шойгу.

Министр обороны РФ отметил, что встреча проходит в год, когда отмечается целый ряд знаменательных событий. Праздничные мероприятия состоятся по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Индонезией (3 февраля 1950 года) и 75-летия независимости Республики Индонезии (17 августа 1945 года).

Он также подчеркнул, что в свою очередь Россия в 2020 году будет праздновать 75-лете Победы советского народа в Великой Отечественной войне и окончание Второй Мировой войны.