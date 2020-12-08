Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Других авианосцев у Британии нет»: эксперт прокомментировал аварию на корабле «Принц Уэльский»

Алексей Курильченко
15:49 08.12.2020
По мнению Алексея Леонкова, из-за нештатной ситуации британский флот временно лишился единственного авианосца.
«Других авианосцев у Британии нет»: эксперт прокомментировал аварию на корабле «Принц Уэльский»
© Фото: Rob Arnold, ZUMAPRESS, Globallookpress

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в эфире радио Sputnik прокомментировал аварию на британском авианосце HMS Prince of Wales стоимостью 3,1 миллиарда фунтов стерлингов. На корабле прорвало трубы системы пожаротушения, из-за чего машинное отделение корабля оказалось затоплено. В результате корабль не сможет принять участие в учениях совместно с флотом США.

«Подобных авианосцев у британцев нет. Это их первый авианосец, который они создали за долгое время, он должен был стать флагманом британского флота. Предполагалось, что будет два таких авианосца. Но произошла нештатная ситуация, которая может случиться на любом корабле и привести к таким последствиям» – сказал Алексей Леонков.

Ранее стало известно, что ЧП на корабле удавалось скрывать почти два месяца, однако причины возникновения удалось выяснить изданию The Sun.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.