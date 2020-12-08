«Других авианосцев у Британии нет»: эксперт прокомментировал аварию на корабле «Принц Уэльский»

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в эфире радио Sputnik прокомментировал аварию на британском авианосце HMS Prince of Wales стоимостью 3,1 миллиарда фунтов стерлингов. На корабле прорвало трубы системы пожаротушения, из-за чего машинное отделение корабля оказалось затоплено. В результате корабль не сможет принять участие в учениях совместно с флотом США.

«Подобных авианосцев у британцев нет. Это их первый авианосец, который они создали за долгое время, он должен был стать флагманом британского флота. Предполагалось, что будет два таких авианосца. Но произошла нештатная ситуация, которая может случиться на любом корабле и привести к таким последствиям» – сказал Алексей Леонков.

Ранее стало известно, что ЧП на корабле удавалось скрывать почти два месяца, однако причины возникновения удалось выяснить изданию The Sun.