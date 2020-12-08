Путин продлил заморозку пенсий в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий так называемую заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты направляются в стразовую часть, то есть идут на выплаты сегодняшним пенсионером. Эта норма была введена до 2022 года включительно. Закон, подписанный президентом, устанавливает аналогичный подход и в 2023 году.

По предварительной оценке, реализация этого законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета Пенсионному фонду на 669,3 миллиарда рублей.