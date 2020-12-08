Глава Роспотребнадзора развеяла миф о «пользе» курения при COVID-19

Курение не поможет защитить и помочь в лечении от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это (курение – прим.ред.) абсолютно никак не может помочь. Надеюсь, будет возможность когда-то подискутировать с автором этой теории, хотя вряд ли», - сказала Попова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Она также сообщила, что «курение, дым и все, что может раздражать легкие и химически мешать, таким образом, дыханию - все идет не на пользу, все может идти только во вред».

Ранее пульмонолог назвал условия для полного восстановления легких после коронавируса.