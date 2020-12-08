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Зарубежный сервис назвал популярных российских исполнителей за рубежом

Ирина Киселенко
15:21 08.12.2020
Лидером рейтинга стал композитор Петр Чайковский.
Зарубежный сервис назвал популярных российских исполнителей за рубежом
© Фото: imageBROKER, Globallookpress

Сервис Spotify назвал композитора Петра Чайковского лидером среди самых прослушиваемых исполнителей за рубежом. При подсчете были учтены композиции в исполнении разных солистов и оркестров. На сервисе насчитали более сотни плейлистов Чайковского.

Второе место занял российский электронный исполнитель Tony Igy (Антон Игумнов), известный по хитам Astronomia и Pentagramma. На третьем месте – дуэт Rauf & Faik. В топ-5 также вошли петербургский DJ-проект Matisse & Sadko и диджей Arty.

Ранее назвали известных топ-исполнителей в России. Дуэт из Владикавказа Miyagi & Andy Panda попал на первую строку рейтинга самых популярных поп-исполнителей. Для составления топа была исследована популярность треков на стриминговых платформах, просмотры клипов, частота живых концертов, доходы и число подписчиков в соцсетях.

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