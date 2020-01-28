Мария Шарапова показала поклонникам помолвочное кольцо

Российская теннисистка Мария Шарапова выходит замуж. К такому выводу пришли поклонники спортсменки и подписчики в ее социальных сетях. На своей странице в Instagram Мария опубликовала невинную фотографию из кухни, в которой она готовила сладкий пирог. Невозможно не обратить внимание на большое кольцо с увесистым бриллиантом на безымянном пальце левой руки.

© mariasharapova, Instagram

Последние два года звезда мирового спорта состоит в романтических отношениях с основателем английского аукционного дома Paddle8 Александром Гилксом. Молодому бизнесмену приписывают не только солидное состояние, но и влиятельных друзей, одними из которых являются бывший принц Гарри и его супруг а Меган Маркл.

До этого пара несколько раз попадала в объектив папарацци во время совместного отдыха на Амальфийском побережье, пишет портал Hello.

В январе прошлого года Мария привезла своего суженного в Санкт-Петербург, где Александр осмотрел город и посетил основные достопримечательности. Никаких других подробностей, как и даты возможного торжества журналисты не сообщают.