Путин подписал закон об уголовной ответственности за нарушение территориальной целостности РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о наказании за нарушение территориальной целостности страны. Документ предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от шести до десяти лет. Закон опубликован на сайте правовой информации.

В документе подчеркивается, что исключением являются работы по определению границ с сопредельными с Россией государствами.

Также закон вводит административное наказание за публичные призывы к действиям, которые направлены на нарушение территориальной целостности страны. При первом нарушении будет взиматься штраф в размере от 200 до 400 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года после первого случая, предусматривается наказание в виде тюремного срока до четырех лет.