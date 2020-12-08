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Путин подписал закон об уголовной ответственности за нарушение территориальной целостности РФ

Алексей Курильченко
15:35 08.12.2020
Также документ предусматривает штрафы за призывы к нарушениям территориальной целостности страны.
Путин подписал закон об уголовной ответственности за нарушение территориальной целостности РФ
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о наказании за нарушение территориальной целостности страны. Документ предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от шести до десяти лет. Закон опубликован на сайте правовой информации.

В документе подчеркивается, что исключением являются работы по определению границ с сопредельными с Россией государствами.

Также закон вводит административное наказание за публичные призывы к действиям, которые направлены на нарушение территориальной целостности страны. При первом нарушении будет взиматься штраф в размере от 200 до 400 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года после первого случая, предусматривается наказание в виде тюремного срока до четырех лет.

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