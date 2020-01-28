Кремль назвал оскорбительными высказывания Зеленского о вине СССР

Высказывания президента Владимира Зеленского о причастности СССР к развязыванию Второй мировой войны являются ошибочными и оскорбительными. Об этом во вторник, 28 января, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отмечается, что президент Украины во время своего визита в Польшу заявил, что к началу Второй мировой войны привел сговор СССР и Германии.

«Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства», – сообщил Песков.

В Кремле считают, что такими заявлениями Зеленский оскорбляет десятки миллионов россиян, граждан стран СНГ, а также украинцев, чьи родственники погибли, освобождая мир от немецко-фашистских захватчиков.

Ранее сегодня в МИД России назвали попыткой переиначить историю выступление глав европейских ведомств в Иерусалиме, во время которого дипломаты попытались уклониться от прямого упоминания заслуги советских войск в прекращении уничтожения еврейского населения.