«Вернулся один»: Наталия Метлина рассказала о деде, дошедшем до Курской дуги

В канун 75-летнего юбилея Победы на территории храмового комплекса парка «Патриот» строится филиал Центрального музея Вооруженных Сил «Дорога памяти», где при помощи мультимедийных систем будут размещены более 33 миллионов имен участников Великой Отечественной войны и их фотографии. Длина галереи - 1418 шагов, которые символизируют число дней и ночей, которые длилась Война. На сайте «Дорога памяти» уже размещены данные о более чем 393 тысячах человек, а также более 5 тысяч фронтовых писем. Автор и ведущая программы «Между тем» на телеканале «Звезда» Наталия Метлина рассказала журналистам «Специального репортажа» о своем деде - участнике Войны.

«Для меня это, конечно, личная история. Моя мама родилась в Нижегородской области, откуда был призван мой дед. Его зовут Иван Егорович Метлин 1905 года рождения. Он ушел туда вместе со своим братом Егором Егоровичем и вместе с двумя мужьями своих сестер. И вернулся один мой дед», - поделилась историей своей семьи ведущая «Звезды».

Иван Метлин прошел боевой путь от Москвы до Курской дуги. И вернулся домой в конце 1943 года после нескольких тяжелых ранений.

«Это как бы далеко вроде, 75 лет, а ты еще такой молодой. А все это очень близко. И вот эти все рассказы. Когда дед пришел после ранения, вшивый, тулуп вывернули, бросили на снег, а из него какие-то вошки, мошки побежали. Срезали с рук бинты, и они все были в крови. Это все очень живо», - рассказала Метлина.

Рассказать о своем родственнике-участнике ВОВ можно на сайте «Дорога памяти». После заполнения формы, информация автоматически привяжется к базе данных Министерства обороны. То же самое можно сделать с помощью почты, отправив письмо в ближайший комиссариат или на централизованный адрес, или прийти в специальные пункты, где внесут сведения в базу данных. После проверки данные войдут в одноименную галерею в парке «Патриот».

О главном проекте к 75-летию со Дня Победы, а также о том, почему Польша пытается исказить историю, смотрите в новом выпуске программы «Специальный репортаж» во вторник, 28 января, в 18.30 на телеканале «Звезда».