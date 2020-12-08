Saxo Bank в «безумном прогнозе» предупредил о разорении корпораций и запустении городов из-за коронавируса

Датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2021 год. Такие аналитические материалы финансовая организация публикует ежегодно. Предсказания Saxo Bank считаются маловероятными, однако при этом некой стабильности финансового рынка угрожать могут.

В список «шокирующих прогнозов» на новый год включены: рекордный рост корпоративных дефолтов из-за вакцинации от COVID, «покупка» Кипра Amazon, выпуск китайской цифровой валюты, решение проблемы пищи и воды при помощи искусственного интеллекта, запустение мегаполисов, спрос на серебро, взлет развивающихся экономик, уничтожение фейковых новостей, создание фонда гражданских технологий и финансовая помощь Германии для Франции.

В Saxo Bank считают, что эпидемия коронавируса в 2021 года отступит в результате запуска массовой вакцинации. Однако мера в конечном счете приведет к банкротству многих компаний, которые не смогут обслуживать долги из-за повышения процентных ставок, введенных монетарными властями во избежание перегрева экономики.

Датская финансовая организация ожидает, что в 2021 интернет-ритейлер Amazon перенесет свою европейскую штаб-квартиру на Кипр и буквально купит «политическую власть на всех уровнях» в этой стране. С помощью Amazon Кипр сможет «переписать» его налоговый кодекс по образцу ирландского. Однако низкие ставки налога на прибыль и других налогов заинтересуют европейских регуляторов, которые в итоге заставят Amazon сменить методы работы.

Города «ждет» запустение в новом году. Это произойдет из-за перехода на работу из дома и устранению лишних рабочих мест. Пустеют городские офисы, падают цены на коммерческую недвижимость. Молодые люди предпочитают жить там, где выросли. Увеличивается интерес к ремеслам и искусствам.

В 2021 иностранцы «попадут» на рынки капитала Китая. Это произойдет после цифровой версии юаня на блокчейне. Благодаря стабильности китайского валюты исчезнет риск оттока капитала из страны.

Пандемия COVID-19 «ускорит» автоматизацию процессов, из-за чего многие люди лишатся работы. Это поспособствует созданию Фонда гражданских технологий, долю капитальных активов которого получит каждый человек.

Блокчейн-сеть, которая «появится» в западных странах, будет бороться с фейковыми новостями. Технология объединяет весь существующий новостной контент и даст возможность проверять как содержание, так и источник новостей.

Кроме того, Saxo Bank предупреждает об энергетической революции в 2021 году, чему поспособствует изобретение термоядерных реакторов, работающих при помощи искусственного интеллекта. Экологически безопасные реакторы решат проблему нехватки продовольствия и пресной воды.

На рынке «возрастет» спрос на серебро, тогда как доллар, наоборот, станет слабее. Производителям трудно удовлетворить избыточный спрос в драгоценном металле из-за особенностей его добычи.

В 2021 году стоит «ждать» взлета развивающихся экономик, где благодаря внедрению технологий производительность труда станет выше, чем в развитых странах.

Франция «сможет» решить финансовые проблемы в новом году только за счет помощи Германии. Франции «предстоит» пережить череду банкротств, распродажу акций крупнейших французских банков, падение чистой прибыли и усиление кредитования. Ожидается, что в 2021 году государственный долг страны превысит 120% ВВП.

