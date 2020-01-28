Глава Чувашии Михаил Игнатьев, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от нового служебного автомобиля, исключен из партии «Единая Россия». Соответствующее решение принял президиум генерального совета партии, по рекомендации комиссии по этике.

«Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из "Единой России" решением президиума генерального совета партии», - заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Инцидент о котором идет речь, произошел в минувший четверг. Вручая ключи от нового пожарного автомобиля, Игнатьев поднял их на вытянутую руку, так, что офицеру МЧС пришлось несколько раз подпрыгивать за ними.

В МЧС произошедшее назвали «дружеской шуткой», однако пользователи Сети, посмотревшие видео, юмор не оценили.

Сам руководитель ведомства Евгений Зиничев счел подобное поведение главы Чувашии недопустимым. Накануне Игнатьев заявил, что не пытался никого оскорбить и всегда с уважением относился к спасателям и пожарным.