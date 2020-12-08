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Бывшему сотруднику Росрыболовства предъявлено обвинение в мошенничестве

Валентина Пескова
14:39 08.12.2020
Объявленного в международный розыск в 2017 году бывшего чиновника доставили в Москву.
© Видео: CК РФ © Фото: СК РФ

Следователи СК РФ продолжают расследование уголовного дела в отношении бывшего советника руководителя Федерального агентства по рыболовству Министерства сельского хозяйства РФ Юрия Хохлова. Сегодня ему официально предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «покушение на мошенничество в особо крупном размере».

В феврале 2017 года, после того, как Хохлову было заочно предъявлено обвинение, он был объявлен в международный розыск. Однако ему удалось скрыться от органов предварительного следствия за пределами Российской Федерации на территории Кипра. 6 декабря 2020 года Хохлов был выдан правоохранительным органам России и доставлен в Москву.

Как выяснили следователи, Хохлов, являясь советником руководителя Федерального агентства по рыболовству в Минсельхозе РФ в апреле 2016 года, узнав о желании некоего лица занять руководящую должность во вновь создаваемом подразделении Росрыболовства по Дальневосточному федеральному округу РФ, вступил в преступный сговор с другими четырьмя экс-сотрудниками ведомства, чтобы обманным путем похитить у мужчины 7 миллионов долларов США.

При этом Хохлов и его соучастники настойчиво убеждали потерпевшего в том, что они смогут добиться назначения его на желаемый пост. В апреле 2018 года четверо соучастников чиновника были осуждены и приговорены к реальным срокам лишения свободы.

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