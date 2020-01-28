В Кремле заявили, что Сурков де-юре является помощником президента

Владислав Сурков де-юре продолжает оставаться помощником президента РФ Владимира Путина, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. На уточняющий вопрос, значит ли это, что Сурков является ценным кадром, которого не хотят отпускать, Песков ответил, что «в данном случае этого не говорил».

Ранее директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков ушел с государственной службы.

По словам представителя Кремля, в администрации президента сейчас работают над юридическими формулировками и определяют функции подразделений и сотрудников в связи с последними кадровыми решениями Владимира Путина. «Как только это будет определено, мы вас проинформируем» - добавил Песков.