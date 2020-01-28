Эксперты признали историка Соколова вменяемым

Проведенная в Москве экспертиза признала психически здоровым историка СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве и расчленении своей студентки Анастасии Ещенко. Об этом сообщили эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.

Эксперты пришли к выводу о вменяемости Соколова, который отдавал себе отчет при убийстве и сознавал общественную опасность своих действий.

«Хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики в период преступления не страдал и в настоящее время не страдает», – цитирует «Фонтанка» заключение экспертов.

Кроме того, медики не нашли у Соколова следов состояния аффекта и не обнаружили влияния на его поведение фазы полной Луны, на что ранее просила обратить внимание защита историка.

Девятого ноября доцент-историк Олег Соколов был поднят из реки Мойки, в которой он пытался утопить рюкзак с фрагментами женского тела. В квартире ученого было обнаружено обезглавленное тело девушки - его студентки и соавтора научных работ. Соколова обвиняют в убийстве.