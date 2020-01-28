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Побег через реку на матрасе и маски из бутылок: как жители Китая спасаются от коронавируса

Иван Линдеманн
14:48 28.01.2020
Многие в панике пытаются покинуть карантинные зоны, другие - решили остаться дома, несмотря на растущую опасность.  
© Видео: КБ, Telegram © Фото: Китайский видеосалон, Telegram

Число погибших от коронавируса нового типа, вспыхнувшего в Китае, менее чем за сутки выросло на 25 человек - с 81 до 106. Зараженных - более 4,6 тысячи.

География инфекции расширяется -  единичные случаи заболевания периодически фиксируются в новых странах, а в самом Китае счет идет на тысячи.

Первое место по количеству инфицированных занимает провинция Хубэй, являющаяся очагом заражения. Всемирная организация здравоохранения уже признала распространяющийся вирус национальной чрезвычайной ситуацией, которую пока не стала объявлять международной.

В стране изолированы десятки городов. За попытку покинуть территорию грозит штраф. Но это не останавливает жителей. Охваченные паникой они пытаются выбраться из карантинной зоны разными способами, в том числе - переплыть реку на матрасе. Видео происходящего публикуют в социальных сетях.

© Китайский видеосалон, Telegram

Помимо прочего, в стране - дефицит масок. Чтобы уберечь себя от заражения, людям приходится идти на крайние меры. На улицах все чаще можно увидеть жителей в самодельных защитных «костюмах» из пластиковых бутылок.

© Китайский видеосалон, Telegram

Есть и те, кто не желает покидать свои дома, даже несмотря на растущую опасность. На одном из опубликованных в соцсетях видео жители хором кричат: «Ухань, вперед!».

Напомним, что Россия со вторника, 28 января, отменила прием организованных групп туристов из Китая. Для мониторинга ситуации по коронавирусу в Москве был создан оперативный штаб. Случаев заболевания в России на сегодняшний день не выявлено.

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