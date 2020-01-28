Отец оставленных в Шереметьево детей объяснил свой поступок

Отец брошенных в московском аэропорту Шереметьево мальчиков после допроса в Следственном комитете объяснил свой поступок.

Виктор Гаврилов обратился к сыновьям и попросил у них прощения за свой поступок, подчеркнув, что очень их любит. Видео опубликовано СК РФ.

«Я проявил слабость, испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту в Москве, понимая, что вокруг много людей, сотрудников полиции, работников аэропорта, что вам не угрожает опасность. Я надеялся найти работу и вернуться за вами, чтобы никогда больше не расставаться», - сказал мужчина.

Ранее Гаврилов самостоятельно явился в подразделение Следственного комитета России в городе Батайске. Правоохранители незамедлительно приступили к допросу.

Напомним, мужчина бросил двух своих сыновей в аэропорту, объяснив свое решение тяжелым финансовым положением. В записке, которую он оставил у детей, он обещал вернуться, как только разберется с этим.