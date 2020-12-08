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Москвичам пообещали солнечный декабрь

Алена Миронова
14:38 08.12.2020
Столица будет находиться в зоне антициклона и высокого давления.
Москвичам пообещали солнечный декабрь
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что условий для снегопадов в Москве до середины следующей недели не наблюдается.

С воскресенья возможны небольшие осадки, однако снежный покров все равно не сформируется.

«До середины следующей недели не видно резких и сильных снегопадов», - сообщил Вильфанд на онлайн-конференции во вторник.

Отсутствие снега связано с мощным антициклоном, обуславливающим погоду в регионе, пояснил метеоролог.

Более того, декабрь в столичном регионе России будет более солнечным, чем обычно.

«В этом году в декабре будет очень много часов солнечного света. Это радует», - заметил научный руководитель Гидрометцентра.

Он добавил, что это отличается от привычной погоды в декабре, ведь обычно в этом месяце наблюдаются многочисленные осадки в виде снега и дождя, низкие облака.

Ввиду недостаточного снежного покрова, Вильфанд рекомендует отложить катание на лыжах на курортах Кавказа в декабре. По его словам, сейчас стоит ехать на Урал и в Сибирь - там снег уже есть.

В целом, текущая зима в России не станет суровой, однако будет холоднее прошлогодней.

«Температура зимой будет около или выше нормы», - уточнил Вильфанд.

Отмечается, что погода по всей России в декабре будет изменчивой.

«Погоду на новогодние праздники и первую декаду января мы сможем описать в конце месяца. Сейчас не существует возможности дать надежный прогноз по дням недели за две и более недели вперед», - сказал Вильфанд.

Говоря о погоде в столице, Вильфанд сообщил, что до конца текущей недели Москва будет находиться в зоне антициклона и высокого давления с морозной, солнечной, но все же бесснежной погодой.

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