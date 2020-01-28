В Германии назвали невероятным подъемом ситуацию с российским сельским хозяйством в последние годы. Как отметили немецкие журналисты, аграрный сектор наверстал ранее упущенное благодаря государственной поддержке.

В частности, в Институте имени Лейбница заявили, что внутренние производства в России по сравнению с прошедшими годами начали самостоятельно обеспечивать всю страну ранее дефицитными продуктами. В качестве примера приведено производство свинины: если в 2014 году самообеспеченность России составляла 83%, то в данный момент страна полностью снабжает себя мясом и практически прекратила импорт.

Главным экспортным растением является пшеница, а особо усиленно развиваются масличные культуры. Такие данные приводит издание Der Tagesspiegel.

При всем этом, авторы отмечают, что сделано в стране еще не все. К примеру, в отличие от свинины, ситуация с говядиной и молочной продукцией остается более плачевной.