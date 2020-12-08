В Госдуму внесли новый законопроект о выходном дне 31 декабря

Члены российского парламента от партии ЛДПР внесли на рассмотрения Государственной Думы законопроект о введении выходного 31 декабря. Об этом рассказал один из авторов проекта Ярослав Нилов у себя в социальных сетях.

В рамках нововведения предполагается сохранить длительность новогодних каникул, установленных Трудовым кодексом РФ, однако установить для них период с 31 декабря по 9 января включительно.

Таким образом, авторы проекта предлагают убрать 8 января из перечня выходных дней для «более рационального использования» нерабочих дней.

Ранее в Госдуме была отвергнута схожая инициатива ЛДПР, в которой освободить 31 декабря предлагалось за счет переноса выходного в случае, если он не выпадает на последний день года по календарю.