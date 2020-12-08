Бары Петербурга создали «Карту сопротивления» против запретов по COVID-19

Более 200 владельцев заведений общественного питания, баров и ресторанов Санкт-Петербурга вступили в проект «Карта сопротивления». По инициативе бизнесмена Александра Коновалова, предприниматели объединились в борьбе против официальных властей города, издавших распоряжение о прекращении работы питейных заведений в первые дни новогодних праздников.

Как рассказал «Звезде» Коновалов, и сам владеющий одним из баров в центре Северной столицы, его заведение уже несколько раз опечатывали сотрудники Роспотребнадзора после проверки и обнаружения нарушений, однако его сотрудники срывают все эти ленты и вновь принимают посетителей, продолжая работать. Как поясняет бизнесмен, они это делают «не ради сопротивления, а ради того, чтобы жить».

«Потому что закрывают нас после 23 часов и на новогодние каникулы. А это однозначно ведет к уничтожению бизнеса. Эти ресторанные сети кормят весь город. Губернатор предлагает какие-то решения, например, организовать доставку еды по корпоративам. Но для нас это - не выход. Например, все бары на улице Рубинштейна и Думской - они просто не могут работать днем. Они изначально "заточены", что называется, под ночную работу. И никто не собирается изменять свой рабочий график. Соответственно, у меня, например, работает около 700 человек - каким образом мне их содержать - непонятно», - недоумевает предприниматель.

Александр Коновалов пояснил, что он и вступившие с ним в коалицию сторонники надеются, что их «Карта сопротивления» вызовет хоть какой-то резонанс и бары начнут работать «под открытыми окнами», так что у губернатора и Роспотребнадзора не хватит сил и проверяющих, чтобы закрыть всех.

«А наказания мы и не боимся. Мы готовы и к уголовной ответственности, и к штрафам. И проверкам Роспотребнадзора, и полиции. Потому что ограничение вступило в силу еще 28 октября, чтобы не работать после 23 часов. А для нас, повторюсь, это невозможно. К нам каждую субботу приходят и опечатывают, а мы срываем печати и продолжаем работать. А штрафы мы все равно оплачивать не будем», - упорствует бизнесмен.

По словам инициатора проекта, он понимает про смерти людей от коронавируса и переполненный коечный фонд, однако утверждает, что работа конкретно его заведения к распространению инфекции COVID-19 не имеет никакого отношения. Как считает Коновалов, ездить в городском метро сейчас гораздо опаснее, так как концентрация людей там намного большая. Хотя и признает, что в метро приняты все меры предосторожности, включая дезинфекцию вагонов для пассажиров.