В Ереване проходит митинг с требованием отставки Пашиняна

В центре Еревана появились участники протестов, которые вышли на акцию, откликнувшись на призыв представителя оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна в Facebook, начать столкновения и неповиновение в стране в связи с отказом Никола Пашиняна уйти в отставку.

«Как мы видим, Пашинян в отставку не подал. Следовательно, начиная с этого момента до 17.00 (16.00 по московскому времени) граждане Армении имеют легитимное право на мирные акции гражданского неповиновения», - заявил Сагателян.

Как сообщает агентство Sputnik Армения, пока протестующих немного, и полиции успешно удается справляться с их попытками перекрыть движение в центре армянской столицы.

Представитель оппозиционной партии, подстрекающий народ в стране на акции протеста, попросил соотечественников действовать в рамках закона, не поддаваться на «провокации» полиции, а правоохранительные органы - обеспечить право жителей Армении на мирные акции.

Как передает РИА Новости, сторонники оппозиции проводят митинг в центре Еревана, скандируя «Армения без Никола» и «Никол - предатель». Начались задержания. По информации Sputnik, в столице пытаются парализовать работу метро: на станции «Горцаранаин» протестующие мешают машинистам продолжить движение.

Оппозиция выдвинула ультиматум премьер-министру Николу Пашиняну и его команде: они должны уйти в отставку до полудня 8 декабря. Сагателян заявил, что если до указанного срока Пашинян и его команда не уйдут, то по всей Армении начнутся акции гражданского неповиновения.