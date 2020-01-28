В Новосибирске приземлился запросивший экстренную посадку пассажирский лайнер
Необходимость в посадке возникла из-за технической неисправности закрылок.
© Фото: Валерий Титиевский, РИА Новости
В Новосибирске успешно приземлился запросивший экстренную посадку пассажирский лайнер Embraer-170.
Сообщается, что причиной запроса стала техническая неисправность закрылок.
«На воздушном судне, эксплуатируемом авиакомпанией "Сибирь", сработала сигнализация о технической неисправности. Экипажем принято решение о возврате в аэропорт вылета. Посадка воздушного судна благополучно осуществлена», - цитирует РИА Новости информацию от представителя в экстренных службах.
В момент посадки на борту лайнера находились 77 пассажиров и два члена экипажа. По факту произошедшего начата проверка.