Бывший король Бельгии Альберт II признал внебрачную дочь
Точку в скандале поставил тест ДНК.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Danny Gys, Globallookpress
Бывший король Бельгии Альберт II после длительных судебных процессов признал внебрачную дочь.
Экс-монарх Бельгии Альберт II был вынужден признать художницу Дельфину Боэль своей дочерью после положительного теста ДНК и семи лет судебных тяжб.
Боэль потребовала признания в 2013 году, но король отказывался это сделать.
На проведении экспертизы ДНК настоял конституционный суд королевства, угрожая экс-монарху штрафом.
Получив официальное подтверждение родства, Боэль может претендовать на одну восьмую наследства монарха, но не войдет в состав королевской семьи.
Считается, что в 2013 году скандал с Боэль стал одной из причин отречения Альберт II от престола.
В марте 2019 года 92-летняя Елизавета II впервые сделала пост в Instagram.