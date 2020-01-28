Бывший король Бельгии Альберт II признал внебрачную дочь

Бывший король Бельгии Альберт II после длительных судебных процессов признал внебрачную дочь.

Экс-монарх Бельгии Альберт II был вынужден признать художницу Дельфину Боэль своей дочерью после положительного теста ДНК и семи лет судебных тяжб.

Боэль потребовала признания в 2013 году, но король отказывался это сделать.

На проведении экспертизы ДНК настоял конституционный суд королевства, угрожая экс-монарху штрафом.

Получив официальное подтверждение родства, Боэль может претендовать на одну восьмую наследства монарха, но не войдет в состав королевской семьи.

Считается, что в 2013 году скандал с Боэль стал одной из причин отречения Альберт II от престола.

В марте 2019 года 92-летняя Елизавета II впервые сделала пост в Instagram.