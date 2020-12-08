Трубоукладчик «Академик Черский» покинул место достройки «Северного потока-2»

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло место достройки газопровода «Северный поток-2», следует из данных портала отслеживания судов MarineTraffic.

До этого Баржа «Фортуна», которая займется укладкой труб для газопровода, вышла из немецкого порта Висмар и направилась в порт Росток. Сообщалось, что работы будут проводить с 5 по 31 декабря 2020 года.

Ранее стало известно, что после почти полугодового простоя в декабре возобновляется строительство «Северного потока-2». Работы планировались в южной части района Алдергрунд в Балтийском море.