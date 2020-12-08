Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Трубоукладчик «Академик Черский» покинул место достройки «Северного потока-2»

Кирилл Васин
01:35 08.12.2020
Ранее стало известно, что после почти полугодового простоя в декабре возобновляется строительство «Северного потока-2».
Трубоукладчик «Академик Черский» покинул место достройки «Северного потока-2»
© Фото: Stefan Sauer ZB Globallookpress

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло место достройки газопровода «Северный поток-2», следует из данных портала отслеживания судов MarineTraffic.

До этого Баржа «Фортуна», которая займется укладкой труб для газопровода, вышла из немецкого порта Висмар и направилась в порт Росток. Сообщалось, что работы будут проводить с 5 по 31 декабря 2020 года.

Ранее стало известно, что после почти полугодового простоя в декабре возобновляется строительство «Северного потока-2». Работы планировались в южной части района Алдергрунд в Балтийском море.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.