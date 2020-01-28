Лавров: оценку «сделки века» США должны дать ближневосточный квартет и Палестина

В обсуждении так называемой «сделки века», которую анонсировал ранее президент США Дональд Трамп, должны участвовать Россия, Евросоюз и ООН. Такое мнение высказал во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Также он призвал получить оценку предложенного плана с палестинской стороны.

На пресс-конференции в Москве глава МИД РФ отметил, что российская сторона еще не ознакомилась с этой инициативой и не получила деталей предложения от американских коллег. Однако, Лавров рассчитывает, что если проект действительно существует, он не останется закрытым для международного сообщества и будет предан гласности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что представит общественности так называемую «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию во вторник в 20.00 МСК в преддверии встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Сделка века» - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. Обнародование документа неоднократно откладывалось по различным причинам. Вашингтон начал разработку мирной инициативы около трех лет назад. Эти усилия возглавили советник Трампа Джаред Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат. Американские СМИ сообщали, что новый план будет сосредоточен на экономике и инвестициях.