В стране и мире Назначен новый худрук театра Армена Джигарханяна Алена Миронова Им стал Сергей Газаров. Он отметил, что данный театр ему очень хорошо знаком. © Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости Новым художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна назначен Сергей Газаров. Его представил министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский. По словам Сергея Газарова, данный театр ему очень хорошо знаком. «Театр нуждается в обновлении во всех смыслах и направлениях. Нам предстоит проделать большую работу. И мы ее сделаем»,- приводятся слова Газарова на сайте мэра Москвы. Он подчеркнул, что хорошо понимает, в каком сложном положении находится театр, какие проблемы и первостепенные задачи придется решать. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика