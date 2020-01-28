Детей, брошенных в Шереметьево, попросили не отдавать матери

Обращение от имени Виктора Гаврилова получили в аппарате детского омбудсмена Анны Кузнецовой во вторник утром. В нем он просит не передавать сыновей матери, сообщили «Звезде» пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в РФ.

Если автор письма действительно отец мальчиков, Виктор Гаврилов, то «он как минимум продолжает следить за ситуацией» - подчеркнула Кузнецова, передает RT.

Ранее сообщалось, что следователи допрашивают мужчину, который оставил двух детей в Шереметьеве. 41-летний Виктор Гаврилов прилетел вместе с сыновьями пяти и девяти лет из Хабаровска, а потом оставил их в терминале аэропорта. Сам же -улетел в Ростов-на-Дону. Владу и Ване он оставил их документы, копии своих, а также записку, в которой объяснил, что у него нет денег на содержание детей, просил пристроить их в приют, и обещал забрать через какое-то время.