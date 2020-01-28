В Кремле прокомментировали возможное решение по израильтянке Иссахар

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможное решение Владимира Путина о помиловании израильтянки Наамы Иссахар.

«Ждем, большего сказать не могу», - заявил Песков.

Ранее девушка, осужденная в России на 7,5 года за перевозку наркотиков, частично признала свою вину и попросила Владимира Путина о помиловании.

Во вторник, 28 января, комиссия по вопросам помилования на территории Московской области посчитала целесообразным применение акта помилования в отношении Иссахар. Рекомендацию подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Во время своего визита в Иерусалим 23 января президент России вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху встретился с матерью Наамы Иссахар. Владимир Путин пообещал, что «все будет хорошо».