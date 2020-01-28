В Кремле заявили, что нет указа об отставке главы Чувашии

В Кремле заявили, что указа об отставке главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева нет. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможной смене главы региона.

«Я могу только констатировать, что на настоящий момент указа нет. Как вы знаете, кадровые решения мы никогда не анонсируем», - заявил представитель Кремля.

Ранее в пресс-службе Игнатьева также прокомментировали слухи об отставке. Представители главы Чувашии заявили, что не осведомлены об этом.

Напомним, причиной сообщений о смене главы республики стала ситуация, когда глава Чувашии, передавая ключи от новой пожарной машины сотруднику МЧС, поднял их так, что тому пришлось подпрыгивать, чтобы их достать.