Встречают во всеоружии: какие меры приняли в РФ для борьбы с коронавирусом

В Китае растет число жертв нового типа короновируса - от опасного заболевания уже погиб 81 человек. Еще почти три тысячи заразившихся.

Ширится и география распространения болезни: 5 зараженных - в Америке, 3 - во Франции. А еще в списке Таиланд, Вьетнам, Непал, Канада, Япония, Австралия. И сегодня появилась еще одна точка - первый зараженный коронавирусом в Киеве.

С 27 января российские туроператоры прекратили рейсы в Китай, но в Поднебесной до сих пор остаются около 7000 граждан РФ.

В прибрежном Шеньжене, неподалеку от Гонконга, городские улицы опустели. Добрался вирус и до курортного острова Хайнань. Там туроператоры отменили все экскурсии и советуют не покидать территорию отеля.

«Закрыты все достопримечательности на острове. Закрыты все парки. И вот уже четвертый день закрыты часть кафе. Все экскурсионные программы отменены. Нам вернули деньги, без каких-либо проблем», - рассказала «Звезде» российская туристка Ирина Камен.

В России диагноз пока ни разу не подтверждался. Однако Роспотребнадзор уже поручил медучреждениям подготовиться к массовому поступлению больных и организовать запас противовирусных препаратов.