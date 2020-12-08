NASA показало видео стыковки корабля Cargo Dragon с МКС

Процесс стыковки грузового космического корабля Cargo Dragon американской компании SpaceX с МКС показали на видео. Космическое судно проведет в составе Международной космической станции приблизительно месяц.

Cargo Dragon был запущен с Земли для доставки на станцию продовольствия в количестве двух тонн, а также оборудования и материалов для научных экспериментов, осуществляемых космонавтами.

Видеозапись была опубликована в аккаунте агентства NASA в Twitter. Космический корабль стартовал 6 декабря с космодрома Канаверал в Соединенных Штатах. Стыковка была произведена в понедельник в 21.40 по московскому времени.