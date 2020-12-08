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В Кремле отреагировали на слухи о проблемах со здоровьем у Путина

Алена Миронова
13:19 08.12.2020
Пресс-секретарь президента назвал их полной чушью.
В Кремле отреагировали на слухи о проблемах со здоровьем у Путина
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал полной чушью сообщения о якобы проблемах со здоровьем у Владимира Путина.

Он отметил, что те, кто распространяет эту информацию, могли хотя бы спросить, и в Кремле бы ответили.

«Что касается здоровья – ну, это чушь полная. Вот тут, наверное, вообще никакого приличия нет. Ну хотя бы спросили, мы бы ответили», - заявил Песков.

Он напомнил об отношении Кремля к подобным публикациям и различным расследованиям об окружении президента.

«Собственно, компиляция разных слухов. Я еще раз повторяю, мы знаем, кто этим занимается. И, более того, мы знаем, что это будет продолжаться и дальше», - добавил Песков.

Ранее в Кремле рассказали, почему президент еще не сделал прививку от коронавируса. Песков рассказал, что Путин не может принимать участие в вакцинации в качестве добровольца.

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