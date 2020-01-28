iPhone под угрозой: из-за коронавируса в Китае могут закрыть заводы Apple

Заводы по производству продукции Apple, расположенные в Китае, могут прекратить работу. Это связано с карантином, из-за которого сотрудникам будет запрещено выходить на работу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники среди поставщиков компании.

В настоящее время у Apple - сразу два завода в Китае. Один находится в Чжэнчжоу, второй - недалеко от Шанхая. Оба предприятия расположены примерно в 500 км от Уханя, где произошла вспышка инфекции. По словам представителя компании, «такое расстояние не защищает от последствий».

Сейчас на Apple в Китае работают около 10 тысяч человек. Обязанности еще нескольких миллионов сотрудников связаны с поставками продукции.

В связи с китайским Новым годом все сотрудники последние несколько дней находились дома. Попросили ли их выйти на работу снова, пока не известно.

Источник делового агентства уточнил, что Apple всегда готова к экстренным ситуациям - у нее есть еще несколько поставщиков компонентов, однако на производство может повлиять нехватка рабочих рук.

Скорее всего, пишет Bloomberg, распространение вируса не скажется на флагманских моделях, но выпуск новых может сдвинуться.