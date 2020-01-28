Выявлены новые симптомы и способы передачи коронавируса

Коронавирус может передаваться не только традиционным воздушно-капельным путем, но и через прикосновение к глазам грязными руками. Об этом во вторник, 28 января, заявил член экспертной группы госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Ли Синван.

«Вирус может передаться и через прикосновение, если потереть глаз руками, на которые попал вирус», – цитирует его РИА Новости.

Ли Синван добавил, что из-за такой опасности заражения следует не только носить маски, но и сократить контакты на близком расстоянии.

Кроме того, он рассказал и о новых симптомах коронавируса, которые на ранних этапах включают в себя кроме повышенной температуры, слабость и сухой кашель.

Ли Синван добавил, что в легкой форме заболевание не доходит до воспаления легких и протекает неделю, но у тяжелобольных может начаться дыхательная недостаточность и лечение может затянуться.

При этом даже те, кто переносит болезнь легко, также могут являться переносчиками вируса.

Число заболевших в Китае, по последним данным, уже составило более 4,5 тыс., из них умерли 106 человек. Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Камбодже и Германии.

Между тем сегодня Роспотребнадзор заявил, что в России нет больных коронавирусом.