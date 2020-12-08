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Лавров заявил о попытках Запада возродить однополярный мир

Алена Миронова
12:54 08.12.2020
Глава ведомства подчеркнул, что Россия и Китай вряд ли будут подвластны западному миру.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МИД РФ

Запад пытается возродить однополярную модель мира, но Китай и Россия вряд ли будут ему подвластны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Запад пытается, у меня нет сомнений, возродить однополярную модель мироустройства. Да, такие полюса, как Китай, Россия, едва ли будут ему подвластны», - заявил глава МИД.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о напряженной обстановке у западных границ России и Белоруссии. Министр добавил, что сегмент американской противоракетной обороны усиливается, ее пусковые установки могут использоваться для ударного оружия.

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