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СК РФ завершил расследование в отношении судмедэксперта по делу «пьяного мальчика»

Валентина Пескова
12:07 08.12.2020
После того, как шестилетний мальчик погиб в результате ДТП в Кирове, судебно-медицинский эксперт заявил, что ребенок был пьян.
СК РФ завершил расследование в отношении судмедэксперта по делу «пьяного мальчика»
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В СК РФ установили факт халатности, которую допустил судебно-медицинский эксперт из Кирова Насонов при проведении экспертизы тела 6-летнего ребенка, погибшего в ДТП в июле 2019 года. Как удалось установить в результате расследования, отразил в заключении экспертизы неверную причину смерти несовершеннолетнего мальчика и недостоверные сведения о наличии в его крови этилового спирта.

«Судебно-медицинское исследование тела эксперт начал лишь спустя два дня после происшествия, изъяв только кровь погибшего. При вскрытии он не произвел изъятия необходимых биологических материалов для судебно-гистологической экспертизы и  определения наличия и количественного содержания этанола», - говорится на сайте СК РФ.

Кроме того, образец крови погибшего ребенка до пересылки в лабораторию хранился несколько дней без холодильника, из-за чего образец мог испортиться. После получения результатов исследования крови мальчика с указанием о содержании в ней этанола Насонов не придал значения явно вызывающему подозрение результату и не начал проводить дополнительную проверку, уничтожив исследованные образцы крови мальчика по истечении срока их хранения.

Как отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, следствием собрана достаточная доказательная база, в связи  с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.

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