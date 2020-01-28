Опубликовано видео допроса мужчины, бросившего детей в Шереметьево

Следственный комитет России опубликовал видео допроса мужчины, бросившего своих сыновей одних в московском аэропорту Шереметьево по причине тяжелого финансового положения.

Виктор Гаврилов самостоятельно явился в Следственный комитет города Батайска. Правоохранители незамедлительно приступили к допросу. Видео процесса опубликовано на официальном канале СК РФ на YouTube.

Напомним, ранее Гаврилов бросил двух своих детей в Москве по причине нехватки средств, уезжая на заработки в другой город. Он оставил с ними записку о том, что физически вынужден так поступить и вернется за сыновьями, как только сможет.