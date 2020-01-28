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Приставы начали розыск родителей, в течение пяти лет не забирающих дочь из столичной клиники

Егор Левин
12:45 28.01.2020
Решение о начале розыска принято с целью исполнения решения Гагаринского районного суда о том, чтобы родители забрали ребенка из медучреждения.
Приставы начали розыск родителей, в течение пяти лет не забирающих дочь из столичной клиники
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Судебные приставы объявили в розыск родителей, которые уже в течение пяти лет не забирают свою дочь из клиники в Москве. Причиной начала процедуры стала невозможность приставами самостоятельно обнаружить должников.

«Нами получено исполнительное производство, согласно которому родители объявлены в розыск приставами. Это сделано, чтобы было исполнено решение Гагаринского районного суда о том, чтобы родители забрали ребенка», - заявила представитель медучреждения во время судебного заседания.

Приставы находятся в постоянном поиске ответчиков по делу, которыми являются родители девочки, но не могут их найти. Вследствие этого было вынесено постановление об исполнительном розыске. Сторона защиты ответчиков объясняет сложившуюся ситуацию банальным несовпадением времени.

Напомним, в конце 2019 года стало известно о девочке, которая не покидала стены Перинатального медицинского центра «Мать и дитя» с рождения. Ребенок родился в 2014 году и все эти годы проходил лечение. По информации клиники, в настоящее время угрозы здоровью девочки отсутствуют.

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