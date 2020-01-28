Лавров: Россия и Турция договорились о более четком размежевании террористов и оппозиции в САР

Эскалация напряжености в Идлибе связана с нарушениями боевиками перемирия, при этом Россия и Турция договорились о налаживании более четкой работы по отмежеванию оппозиции от террористов. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Южного Судана.

«Мы вчера это обсуждали подробно с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу по телефону. Мы договорились, что будет налажена все-таки более четкая работа по выполнению договоренностей об отмежевании вооруженной оппозиции, которая является патриотической, которая готова участвовать в политическом процессе, от террористов, которые в качестве таковых признаны Советом безопасности ООН. Эти договоренности нужно выполнять», - сказал Лавров.

Глава МИД также отметил, что причины эскалации обстановки в Идлибе заключаются в том, что боевики, которые находятся под контролем«Джебхат ан-Нусры»* и организации «Хайат Тахрир аш-Шам»**, регулярно нарушают договоренности о прекращении огня.

Двадцать второго января около 600 боевиков предприняли наступление в Идлибской зоне деэскалации, совершив шесть атак на позиции правительственных войск в САР. Были проведены атаки позиций правительственных войск на направлениях Абу-Джрейф - Самка, Маар-Шмарин - Крати, Рашидин-1 и Баллирамун в Алеппо (впервые с момента освобождения города), Масеран - Барса, Гадфа - Абу-Дафна, Гадфа - Абу-Дафна.

*Террористическая групировка, запрещена в РФ.

** Террористическая групировка, запрещена в РФ.