В пресс-службе главы Чувашии ничего не знают о его возможной отставке

В пресс-службе главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева заявили, что не осведомлены о его возможной отставке.

«Информации о планируемых поездках главы Чувашии в Москву нет. О появившихся в СМИ сообщениях о якобы принятом решении об отставке Игнатьева можно сказать: нам о таком решении неизвестно», - цитирует РИА Новости заявление, сделанное пресс-службой.

Ранее Игнатьева рекомендовали исключить из партии «Единая Россия» единогласным решением партийной комиссии по этике. Причиной этого стала ситуация, когда глава Чувашии, передавая ключи от новой пожарной машины сотруднику МЧС, поднял их так, что тому пришлось подпрыгивать, чтобы их достать.