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В Петербурге открыты пункты сбора данных о фронтовиках для проекта «Дорога памяти»

Андрей Аркадьев
Павел Кутаренко
16:07 28.01.2020
Родным фронтовиков помогают сделать копии и электронные версии документов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Северной столице стартовала акция по сбору сведений об участниках Великой Отечественной войны. Пункты сбора открыты в Музее артиллерии, инженерных войск и войск связи, в Центральном военно-морском музее имени Петра Великого и Государственном Эрмитаже.

Здесь принимали всех, кто не может самостоятельно загрузить фотографии, письма и другие документы своих родственников-фронтовиков на сайт проекта «Дорога памяти». Данные оцифровывают и вносят в компьютер. Акция проводилась не только в Музее артиллерии, но и в Центральном военно-морском музее имени Петра Великого и Государственном Эрмитаже.

На сайте Министерства обороны РФ открыт раздел «Дорога памяти», куда можно загрузить фото и данные об участниках Великой Отечественной войны. Прислать сведения о своих родственниках может любой желающий. После проверки они войдут в одноименную галерею, которая откроется в филиале Центрального музея Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» к 75-летию со Дня Победы.

Длина галереи - 1418 шагов. Именно столько дней длилась война 1941 - 1945 годов. В музее будут размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии.

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