Таинственный «лазерный луч» на Аляске попал на камеру видеорегистратора

Американский автолюбитель снял свой видеорегистратор таинственную вспышку. Случай произошел ночью 29 ноября в городе Анкоридж, на Аляске.

Об этом рассказал пользователь Reddit rhys45acp7, а также опубликовал видео. На кадрах можно разглядеть заснеженную ночную дорогу, внезапно у земли вспыхивает яркий луч, двигается в диагональ и через несколько секунд исчезает в ночном небе. Американец уверен, что речь идет не о фейерверке.

«Это не фейерверк. Я обошел вокруг и посмотрел, откуда он взялся, но там никого не было», - подчеркнул пользователь.

Он добавил, что здание, у которого возникла вспышка, является складом, а в округе, где все произошло, нет жилых домов.

Пользователи ресурса принялись рассуждать о том, чем мог быть загадочный огонь. Кто-то посчитал его похожим на «лазерный луч».