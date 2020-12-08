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Таинственный «лазерный луч» на Аляске попал на камеру видеорегистратора

Светлана Иванова
13:23 08.12.2020
Автолюбитель на Аляске снял на свой видеорегистратор таинственную вспышку, похожую на «лазерный луч».
© Видео: Reddit , u, rhys45acp © Фото: Reddit , u, rhys45acp

Американский автолюбитель снял свой видеорегистратор таинственную вспышку. Случай произошел ночью 29 ноября в городе Анкоридж, на Аляске.

Об этом рассказал пользователь Reddit rhys45acp7, а также опубликовал видео. На кадрах можно разглядеть заснеженную ночную дорогу, внезапно у земли вспыхивает яркий луч, двигается в диагональ и через несколько секунд исчезает в ночном небе. Американец уверен, что речь идет не о фейерверке.

«Это не фейерверк. Я обошел вокруг и посмотрел, откуда он взялся, но там никого не было», - подчеркнул пользователь.

Он добавил, что здание, у которого возникла вспышка, является складом, а в округе, где все произошло, нет жилых домов.

Пользователи ресурса принялись рассуждать о том, чем мог быть загадочный огонь. Кто-то посчитал его похожим на «лазерный луч».

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